（山岡記者）「道警の捜査員５人ほどがスキー場の施設内に入っていきます。これから家宅捜索が始まります」警察が業務上過失致死の疑いで家宅捜索に入ったのは、朝里川温泉スキー場の運営会社の事務所などです。年末に起きた悲惨な事故をめぐり、警察は本格的な捜査に乗り出しました。このスキー場では１２月２８日、札幌市東区の後藤飛向くん５歳が、ベルトコンベヤー式のエスカレーターに右