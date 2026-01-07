£±·î£¶Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«Ëë¤·¤¿U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢U-23¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÈÂÐÀï¡££°¡Ý£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£15Ê¬¤ËPK¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¥è¥ë¥À¥ó¤Ï¡¢42Ê¬¤Ë¤â¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤éÈïÃÆ¡£Áê¼ê¤Î13ËÜ¤ò¾å²ó¤ë20ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥è¥ë¥À¥ó¤ÎAÂåÉ½¤Ï24Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤ÈÂçÌö¿Ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï64°Ì¤Ç¡¢107°Ì¤Î¥Ù