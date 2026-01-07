立川競輪開設74周年記念G3「鳳凰賞典レース」は最終日、12Rで決勝戦（優勝賞金562万円）が行われる。新S級S班の嘉永泰斗が抜群のスピードを発揮して今年初のG3制覇を飾るとみた。新S班の嘉永に期待。鈴木、渡辺という自在タイプが相手で、自分の持つ距離から駆けられる。ライン3車も生かして新春Vだ。吉田の強襲に要警戒。＜1＞鈴木玄人真杉君を残せず技量不足。3日間、何をやっているんだという感じ。話して前で自力。