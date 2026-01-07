1月10日（土）スタートの日本テレビ系新土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）『パンダより恋が苦手な私たち』（主演：上白石萌歌 生田斗真）。主題歌は、本作のW主演・生田斗真のデビュー曲「スーパーロマンス」に決定！この楽曲の一部音源を使用した解禁映像を、日本テレビドラマ公式YouTubeチャンネルにて公開！URL：https://youtu.be/7Y-uYUBrHAM今年、芸能活動30周年を迎える生田が、本作をきっかけに本格的な音楽活動をスタート