上白石萌歌と生田斗真がダブル主演する1月10日スタートのドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の主題歌が、生田のデビュー曲「スーパーロマンス」に決定し、その解禁映像も公開された。今年、芸能活動30周年を迎える生田は、本ドラマをきっかけに本格的な音楽活動をスタートさせる。【動画】生田斗真の歌声が気になる！『パンダより恋が苦手な私たち』主題歌使用映像生田斗真の記念すべきデ