ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。集まった報道陣は約50人でカメラは8台。英語であいさつし、ユニホームに袖を通すと会見場は大きな拍手に包まれた。「トロントの街が好き」「娘が30球団のロゴの中でブルージェイズのロゴが一番かわいいと言っていた」など、早くも会見でチーム愛をアピールした岡本。「世界一になりたくて来ました。トロ