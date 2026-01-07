火事があったのは、帯広市大通南26丁目の自動車整備工場の車庫に併設された小屋です。2026年1月6日午後7時半すぎ、通行人から「建物東面から出火しました」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ40分後に消し止められ、小屋の壁の一部が燃えたということです。けが人はいません。警察によりますと午後2時ごろ、工場の関係者が小屋にあった洗車機を使っていたということで、警察はその洗車機から出火した可