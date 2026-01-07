小樽警察署は2026年1月6日、小樽市に住む保育士の女（37）を傷害の疑いで現行犯逮捕しました。女は1月6日午後7時前、小樽市星野町の自宅で、10代半ばの娘の頭を水筒で殴り、さらに水筒を投げつけ、頭部から出血するなどのけがをさせた疑いが持たれています。女の夫から「母親と娘がけんかをして、娘の頭をけがさせた」と消防に通報があり、事件が発覚しました。調べに対し女は「水筒で娘の頭を殴ったりした」と容疑を認めていて、