巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、本拠地トロントで入団会見に臨んだ。注目の新愛称について話題が及ぶと、岡本は「スコット（ボラス）には『ビッグオーク』と言われてますが、日本ではビッグベイビーだったり、若大将とたくさん呼んでいただいていたんですけど、カズと呼んでいただければ」とはにかんだ。