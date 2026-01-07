きのう、大阪府東大阪市のコンビニエンスストアで、駐車中の車にはねられ心肺停止の状態だった中学3年の男子生徒が搬送先の病院で死亡しました。警察によりますと、きのう午後1時すぎ、東大阪市にあるコンビニ店で、駐車しようとしていた車が、車止めの前で急発進し、およそ10メートル先にいた中学3年の男子生徒（15）をはねて、そのままフェンスにぶつかったということです。男子生徒は心肺停止の状態で病院へ搬送されましたが、