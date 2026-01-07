札幌・中央警察署は2026年1月6日、八雲町の会計年度任用職員で保育士の男（25）を性的姿態等撮影、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕しました。男は2023年10月14日から2024年10月14日までの間、渡島管内の施設や公園内で、10歳未満の男児3人と女児1人の計4人の性的な姿の動画をスマートフォンで撮影し、保存した疑いが持たれています。警察によりますと、男は2025年11月、盗撮目的で札幌市内の百貨店の多目的ト