北海道・函館西警察署は2026年1月6日、窃盗の疑いで函館市神山町に住む無職の男（65）を再逮捕しました。男は2021年10月15日から21日までの間、当時施設長を務めていた老人福祉施設に入所する男性のキャッシュカードを使い、銀行ATМから3回にわたって現金計270万円を引き出し盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと男は、同じ男性入所者の別口座から現金1万円を引き出して盗んだ疑いで、2025年12月に逮捕されていた