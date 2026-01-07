俳優の生田斗真（４１）が、本格的に音楽活動をスタートすることが６日、分かった。１０日に１ｓｔシングル「スーパーロマンス」をデジタルリリースし、ソロアーティストとして始動する。今年迎える芸能生活３０周年の節目に、悲願だった歌手デビューの夢をかなえる。９６年に旧ジャニーズ事務所（現ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ）に入所。アイドルデビューを目指していたが、俳優業にシフト。ジャニーズＪｒ．内