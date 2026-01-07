きょうのポンドドルは戻り売りに押され、一時１．３４ドル台に下落している。一方、ポンド円も２１１．３５円付近まで下落したが、２１１．６５円付近まで買い戻される展開。チャート的には２１日線の上をしっかりと堅持しており、上向きの流れは継続している。 エコノミストは、英インフレは今後数カ月で低下が見込まれ、英中銀による追加利下げの可能性が高まっていると指摘している。家計向けエネルギー価格