1月7日より中京テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする菊池風磨主演ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』の第1話先行カットが公開された。 参考：2026年はオリジナルドラマに注目！鈴木亮平、杉咲花、菊池風磨ら主演の必見作5選 本作は、極楽とんぼの加藤浩次が原作・脚本・監督を手がける、ヒーロー×密室コメディー。フリーターのナガレ（菊池風磨）ら7人が秘密裏に呼び出され