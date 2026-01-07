【その他の画像・動画等を元記事で観る】 上白石萌歌と生田斗真がダブル主演を務める日本テレビ系1月期新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（1月10日放送スタート）の主題歌が、生田斗真のデビュー曲「スーパーロマンス」に決定。本楽曲の一部音源を使用した解禁映像も公開された。 ■生田斗真、本格的な音楽活動をスタート 2026年、芸能活動30周年を迎える生田斗真が、本作をきっかけに