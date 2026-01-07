女優の桜井ユキ（38）が6日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(火曜後9・00）に出演。千鳥をいつから好きだったのかを明かした。冒頭、進行役のかまいたち・濱家隆一が「千鳥さんのことが大好きだとお聞きしましたけど」と触れると、桜井は照れをごまかすように大笑い。この情報に千鳥の2人は「うれしい」と喜んだ。ノブが「どこがですか?」と理由を尋ねると「『ピカルの定理』の時から…」と答え