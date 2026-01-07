浦和は埼スタで新体制発表会見を開き、堀之内SDが大卒ルーキー4人の開幕先発を期待した。GK佐藤（筑波大）、MF植木（日大）、FW肥田野（桐蔭横浜大）、松永（流通経大）を「全員開幕戦のピッチに立てる実力者」と高評価。新加入は期限付き移籍からの復帰組を除けば7人で大卒組以外はユースから昇格の2人と柏から獲得したDF片山しかいない。昨季7位からの巻き返しには新人の活躍が不可欠となる。