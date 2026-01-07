細川たかし（75）の新曲「カムイ岬」のミュージックビデオ（MV）が7日に公開される。歌手生活50周年記念曲の第2弾で、全編AIによって制作された。タイトルにちなみ忍者を主人公にした名作漫画「カムイ伝」を掛け合わせ、忍者に扮した細川の愛猫が宿敵にさらわれるという物語。巨大なサイボーグ侍との戦闘を繰り広げ、最後は巨大な宇宙船デコトラで猫の三味線軍団を従えて熱唱する。演歌の伝統と最新技術の融合による前代未聞