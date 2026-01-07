俳優の生田斗真（41）がソロ歌手としてデビューする。岡村靖幸（60）プロデュースのデビュー曲「スーパーロマンス」を10日、配信リリースする。自身主演で同日から放送の日本テレビドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜後9・00）の主題歌に起用され「2026年、オールドルーキー生田斗真。どうぞ、よろしくお願いします」と意気込んでいる。デビュー曲が主演ドラマに使用された俳優はこれまでも存在する。85年にTBSドラマ