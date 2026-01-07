ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。流ちょうな英語であいさつに加え、時折照れ笑いを浮かべつつジョークを交えた取材陣とのやりとりに会見場は何度も笑いに包まれた約38分間だった。報道陣約50人にカメラ8台が見守る中、スーツ姿で少し緊張した面持ちで会見場入りした岡本は英語であいさつし、最後に「GoBlueJays.」と伝えて、会見場は