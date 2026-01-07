川崎Fが川崎市内の練習場で始動し、東京Vから新加入のDF谷口が守備力強化への貢献を誓った。昨季はリーグ最多の67得点ながら3番目に多い57失点が響いて8位。「点が入るチーム。守備がしっかりできれば勝ち点3を多く取れる。ラインコントロールや体を張る部分は出していきたい」と訴えた。24年には川崎F戦でハットトリックを達成するなど得点力も魅力だが「まずは守備」と強調。一試合平均1失点未満のチーム目標達成に注力して