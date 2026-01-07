1月10日スタートの日本テレビ系1月期新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌が、主演の生田斗真さん（41）のデビュー曲『スーパーロマンス』に決定したことが7日に発表されました。『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜よる9時から放送）は、上白石萌歌さん（25）演じる主人公・柴田一葉（しばた・いちは）が、生田さん演じる人間嫌いの変人動物学者・椎堂司（しどう・つかさ）が語る“動物たちの恋のかたち”を