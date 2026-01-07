俳優の生田斗真（41）が、ソロアーティストとしてデビューすることが6日、分かった。デビュー曲「スーパーロマンス」は、シンガー・ソングライターの岡村靖幸（60）が作詞作曲とプロデュースを手がけ、生田が女優の上白石萌歌（25）とダブル主演する日本テレビ系ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（10日開始、土曜午後9時）の主題歌に決定。初回放送内で解禁され、放送終了後からデジタル配信される。芸能活動30周年となる今年