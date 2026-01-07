俳優の生田斗真（４１）がアーティストデビューすることが６日、分かった。曲はシンガー・ソングライターの岡村靖幸（６０）が作詞作曲を手がけた「スーパーロマンス」。１０日スタートで、生田と上白石萌歌（２５）がダブル主演を務める日本テレビ系連続ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（土曜・後９時）の主題歌に決まっており、同日より配信リリースされる。芸能生活３０周年を迎える生田が、オールドルーキーとして二