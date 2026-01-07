俳優の生田斗真が、本格的な音楽活動を始動することを発表した。芸能活動30周年の節目にリリースするデビュー曲は、岡村靖幸プロデュースで、自身主演の日本テレビ系新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（10日スタート毎週土曜後9：00）の主題歌となる。【画像】メガネ姿カッコ良すぎる⋯生田斗真『スーパーロマンス』ジャケット写真記念すべきデビュー曲は、シンガー・ソングライターの岡村が作詞・作曲・プ