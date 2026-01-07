7人組ガールズグループ・HANAの「Blue Jeans」が、7日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【年間ランキング】HANAが1位！ミセスや米津も…合算シングルランキング週間再生数は586.3万回（5,862,908回）を記録。累積再生数は2億402.0万回（204,019,711回）となり、2億回突破は「ROSE」に続く自身通算2作目。2025年7月28日付の同ランキング初登場から登場24週目での2億回再生