演歌歌手細川たかし（75）の芸道50年記念シングル第2弾「カムイ岬」が今日7日に発売され、公式YouTubeチャンネルでミュージックビデオ（MV）が公開された。同曲は、北海道積丹半島の最先端に実在する岬を舞台に、日本海独特の哀愁感とともに悲恋の思いを歌い上げる本格演歌だ。同曲MVは背景からキャラクターの動き、演出に至る全編にわたり、AIを活用して制作している。細川が忍者に扮（ふん）した背景には、楽曲タイトルと忍者を