東京Vの新体制発表会見が行われた。新加入は3人と少ないが、川崎Fから加入のDF田辺は「自分を変えたいと思った。城福監督は厳しいが、成長したい」と覚悟を持って新天地を求めた。指揮官は「自分を変えたいというのは一番大きなファクター。本気でそう思っているならとことん付き合う。今まで面談で一度も褒めなかったのは初めて」と話した。背番号も発表されて10番はMF森田が背負う。