ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見を行った。ジョン・シュナイダー監督への印象を明かした。監督への印象について聞かれた岡本は「ズームで話させていただいた。テレビでも見ていた」とし「見た目とは違って、凄く優しい方だなと感じました」と明かし、通訳や報道陣から笑いを誘った。巨人からポスティングシステムで移籍した岡本は、ブルージェイ