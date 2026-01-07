NY株式6日（NY時間13:27）（日本時間03:27） ダウ平均49414.36（+437.18+0.90%） ナスダック23497.15（+101.33+0.44%） CME日経平均先物52160（大証終比：-530-1.02%） 欧州株式6日終値 英FT100 10122.73（+118.16+1.18%） 独DAX 24892.20（+23.51+0.09%） 仏CAC40 8237.43（+25.93+0.32%） 米国債利回り 2年債 3.476（+0.025） 10年債 4.179（+0.018） 30年債 4.866