µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È£´Ç¯Áí³Û£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£´²¯±ß¡Ë¤ÇÅÅ·â¹ç°Õ¤·¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¡Ö£·¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤Ë½é¤á¤ÆÏÓ¤òÄÌ¤·¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤Î£Í£Ì£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Êµð¿Í¤Ç¤Ï¡ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò