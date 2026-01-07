巨人からポスティングシステムを利用し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で合意した岡本和真内野手（２９）が６日（日本時間７日）、本拠地トロントで入団会見に臨んだ。新しい背番号「７」のユニホームの袖に初めて腕を通した。新背番号については「ずっとプロに入って着けたかった背番号でしたし、憧れの背番号だったので、あと僕にとってのラッキーナンバーでもあるので選ばせてもらいました」と明かし