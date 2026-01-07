ブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）が6日（日本時間7日）に本拠ロジャース・センターで入団会見。背番号「7」を選んだ理由を明かした。岡本は巨人入団時の2015年から「38」を背負い、18年からは「25」を着用。1桁台はプロ入り後、初めてとなる。背番号「7」を選んだ理由については「ずっとプロに入って付けたかった背番号。憧れの背番号だった。あと、僕にとってのラッキーナンバーでもあるので選ばせてもら