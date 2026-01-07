¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËËÜµò¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¡£º£½Õ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦WBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ï¡ÊÆü¤Î´Ý¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÀ¨¤¯¤¢¤ë¡£À¨¤¯¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Ï1Ç¯ÌÜ¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö