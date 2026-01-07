7日午前3時4分ごろ、北海道、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の函館市と様似町、青森県の八戸市、野辺地町、階上町、むつ市、それに東通村です。【各地の震度詳細】■震度2□北