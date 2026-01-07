ポスティング制度でブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）の契約を結んだ岡本和真内野手は５日（日本時間６日）、本拠のロジャーズセンターで入団会見を行う。当地のチームショップがオープン。さっそく、入荷された背番号「７」のユニホームが店頭に並んだ。サンフランシスコ在住で、偶然、この日にトロントを訪問していたというクリスチャン・チンさんは「埼玉県に少し住んだことがあって、日本の野球が好き