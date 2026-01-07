ニッポン放送は7日、「M-1グランプリ2025」王者の「たくろう」が13日深夜放送の「オールナイトニッポン」でパーソナリティーを担当することを発表した。2016年結成のたくろうは、大阪を中心に活動し、長い下積み時代を経て、「M-1グランプリ2025」で史上最多1万1521組の漫才師の頂点に立ち、第21代王者となった。さらに年末に放送された「オールザッツ漫才2025」の1分間ネタバトルでも優勝、NHK「紅白歌合戦」にも出演し、水森