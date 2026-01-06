『The Giver 人を動かす方程式』（文藝春秋）が1月15日（木）に発売される。 【画像】人を内発的に行動へと促すためのスキルが書かれたビジネス書 元・日本マイクロソフト業務執行役員で株式会社圓窓代表取締役の澤円の新著『The Giver 人を動かす方程式』。AI時代のできる人は実はGiver（=与える人）である、という新鮮な視点から、人を内発的に行動へと促すためのスキルを惜しみなく明かした、令和版『人を動かす』決定版