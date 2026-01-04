7日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比640円安の5万2050円と急落。日経平均株価の現物終値5万2518.08円に対しては468.08円安。出来高は9862枚となっている。 TOPIX先物期近は3506ポイントと前日比44ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.44ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52050