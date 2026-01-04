ボートレース桐生の「第５４回群馬ダービー」は６日、準優勝戦が行われた。毒島誠（４１＝群馬）が予選では関浩哉と同得点率、着順も７戦５勝２着１本３着１本で全く同じという激戦を繰り広げた。レースタイムが上回っていたため予選首位の座をゲット。そして、準優１１Ｒも逃げ切ってＶ戦絶好枠を手に入れた。前々節の住之江ＳＧグランプリシリーズ、前節の多摩川に続き３節連続の優勝戦１号艇。ただ、グランプリシリーズは