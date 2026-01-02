米大手証券の為替モデルによると、ドルは２０２６年のスタート時点で、主要通貨のうちポンドとスイスフランに対して割安な水準にあると指摘している。 昨年のドル安を受け「構造的なドル高という見方は依然として中核だが、主要通貨全般に対する過大評価の度合いは２０２５年初からやや縮小し、一部では逆方向に振れている」と指摘した。 米大手証券の動学的均衡為替レートモデルは、消費者物価、交易条件