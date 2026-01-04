アメリカのトランプ大統領がデンマーク自治領グリーンランドの領有に意欲を示したことを受け、ヨーロッパ7カ国は、アメリカをけん制する共同声明を発表しました。共同声明は6日、デンマークに加え、イギリス、フランス、ドイツなどヨーロッパ7か国が発表したものです。声明では、主権や領土の一体性といった国際社会の基本原則を守る必要性に触れた上で、「グリーンランドに関わる事柄は、デンマークとグリーンランドの人々だけが