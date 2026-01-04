西武からポスティングシステムでアストロズに移籍が決まった今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、本拠地ダイキン・パークで入団会見に臨んだ。報道陣約50人が集まる中、背番号「45」のユニホームを初披露した。【今井に聞く】――交渉期限ギリギリまでチームが決まらなかった。「本当にメジャーでプレーできるのか、契約が決まるまでは正直不安も凄くありまして、眠れない日もたくさんありました」――ヒューストン