ボートレース住之江のデイ開催「第６４回全大阪王将戦」は６日、準王将位戦（準優勝戦）が行われ、王将位決定戦（優勝戦）に進むベスト６が決定した。石野貴之（４３＝大阪）は準王将位戦１１Ｒ、５コースから火を噴くような強烈なまくり差しを叩き込んで２着。しかし、レース後は「あのターンでも届いていないんだから、エンジンは良くないですね」と笑顔はなかった。確かに１１Ｒを逃げた山崎郡を始め木下翔太、上條暢嵩