ボートレース尼崎の「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」は６日、予選３日目が行われた。武井莉里佳（２５＝兵庫）は３日目１０Ｒ、６コースからスムーズさを欠いて６着。それでも「足は大丈夫です。パワーがあっていい。前操者の南（彩寧）ちゃんも、いいって言ってましたペラの微調整だけやります」と舟足には上々の手応えをつかんでいる。昨年は大村Ｇ?ＱＣシリーズに初出場。ベスト１２が激戦を繰り広げる頂上決戦を初