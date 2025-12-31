ボートレース住之江のデイ開催「第６４回全大阪王将戦」は６日、準王将位戦（準優勝戦）が行われ、王将位決定戦（優勝戦）に進むベスト６が決定した。予選トップ通過の上條暢嵩（３２＝大阪）は準王将位戦１２Ｒもインから逃げて１着。王将位決定戦の絶好枠を獲得した。「バランスが取れてまずまず。乗り心地がしっくりこないので微調整をしているけど、良くならない」と体感的には不満も舟足自体は戦えるレベルに仕上がって