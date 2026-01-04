世界最大級のテクノロジー見本市「CES」が開幕しました。360度回転する首に、360度回転する腰。人間には決してまねのできない動きを見せるのは、韓国の自動車大手ヒョンデが発表した人型ロボット「アトラス」です。人間サイズの手には触覚センサーが搭載されていて、最大で約50kgの物体を持ち上げることができるといいます。完全自律動作を前提としていて、自動車工場など製造現場での活躍が期待されています。今後、年間3万台が生