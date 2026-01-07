ついに完結した人気ドラマシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」と、非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight（デッド・バイ・デイライト）』のコラボレーション第2弾が実現する。2019年の初コラボに続く約6年ぶりの新チャプター。 コラボレーションチャプターとなる『Dead by Daylight: Stranger Things Chapter 2』は 2026 年 1 月27 日