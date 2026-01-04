NY株式6日（NY時間11:01）（日本時間01:01） ダウ平均49101.88（+124.70+0.26%） ナスダック23424.66（+28.84+0.12%） CME日経平均先物52245（大証終比：-445-0.85%） 欧州株式6日GMT16:01 英FT100 10146.96（+142.39+1.42%） 独DAX 24871.60（+2.91+0.01%） 仏CAC40 8249.46（+37.96+0.46%） 米国債利回り 2年債 3.478（+0.027） 10年債 4.187（+0.026） 30年債 4.87